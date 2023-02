I dati sulla fuga all’estero dal Fvg.

Ad inizio di gennaio 2023, sono quasi 6 milioni gli italiani residenti all’estero, con oltre 127 mila nuove iscrizioni all’Aire nell’ultimo anno. Le città da cui si registrano il maggior numero di partenze sono Mantova, Rovigo e Lodi, ma il fenomeno della fuga all’estero riguarda anche il Fvg.

Secondo i dati forniti dall’Aire e dal Ministero dell’Interno e rielaborati dal Sole 24 ore, infatti, due province della nostra regione rientrano tra le top 15 in Italia per quanto riguarda l’emigrazione fuori dai confini nazionali: si tratta di Pordenone e di Trieste.

Il target dei due territori, però, è completamente diverso: dal capoluogo regionale “fuggono” i giovani, da Pordenone se ne vanno i pensionati. Trieste registra 10.407 registrati all’Aire under 30, ossia 180,9 ogni mille residenti nella stessa fascia d’età. Decisamente diverso il dato dell’altra provincia del Fvg citata nell’analisi, quella di Pordenone: qui ci sono 18.612 iscritti all’Aire over 60, pari a 201,3 ogni mille residenti nella stessa fascia d’età.

Sempre nella provincia di Trieste, secondo i dati, l’emigrazione è aumentata del 7,9 per cento dal 2019 al 2023 (da 33.822 a 36.480 registrati all’Aire), sotto l’incremento italiano medio del 12,2 per cento. Va detto, però, che il territorio del capoluogo giuliano ha un tasso piuttosto alto di ex residenti che si sono spostati all’estero: 158,2 ogni mille abitanti, contro una media nazionale di 100,6.