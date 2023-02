Incidente a Codroipo.

Incidente a Codroipo attorno alle tre e mezza del pomeriggio, quando un’auto e un trattore si sono scontrati lungo la Strata Statale 13. Nell’impatto, il mezzo agricolo si è ribaltato su un fianco.

Gli infermieri della Sores sono inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo, l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l’elisoccorso. Cinque le persone che sono state soccorse: il conducente del trattore è stato trasportato in codice giallo in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le persone che viaggiavano all’interno della vettura (papà, mamma, un bambino di pochi mesi e un altro di circa 3 anni) sono stati assistiti dalle equipe sanitarie e trasportati con le ambulanze all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con ferite non gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due squadre del distaccamento di Codroipo e una della sede centrale di Udine, che hanno dato assistenza al personale sanitario a soccorrere i feriti e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e l’area del sinistro. Le cause del sinistro sono al vaglio delle autorità competenti (attivati i Carabinieri della Compagnia di Udine).