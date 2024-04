Una geofisica dell’OGS vince il finanziamento per studiare l’Antartide

Giulia Matilde Ferrante ha vinto la borsa di studio dello SCAR Science Group Fellowship Programme.

Giulia Matilde Ferrante, geofisica dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, ha vinto la borsa di studio dello SCAR Science Group Fellowship Programme, un programma pensato dalla Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) per le giovani carriere.

Lo SCAR è un’organizzazione internazionale che si occupa di avviare, sviluppare e coordinare programmi di ricerca in Antartide. Il programma di borse di studio dello SCAR Science Group punta a promuovere le carriere in tre ambiti disciplinari che corrispondono ai gruppi scientifici disciplinari della commissione: Geoscienze, Scienze della vita e Scienze fisiche. Giulia Matilde Ferrante ha vinto il premio nell’ambito Geoscience.

L’idea è quella di coinvolgere in maniera attiva scienziate e scienziati all’inizio della loro carriera nel lavoro di gruppi scientifici disciplinari (SG) permanenti per guidare potenziali futuri leader SCAR e promuovere lo sviluppo professionale.

Laureata in Fisica con un dottorato, Giulia Matilde Ferrante è arrivata all’OGS nel 2015 per il Dottorato in Fisica della Terra e Meccanica dei Fluidi. Successivamente è stata due anni all’Institut de physique du globe de Paris (IPGP) per poi rientrare a fare ricerca presso l’Ente nel 2022. Si occupa di analisi di dati geofisici e della loro integrazione. Elabora dati di sismica a riflessione e rifrazione acquisiti a mare e ha pubblicato lavori sulla presenza di gas metano nei sedimenti nei mari italiani e sul rischio climatico associato al suo rilascio nell’atmosfera. Ha studiato l’Atlantico equatoriale e attualmente svolge attività di ricerca paleoclimatiche e tettoniche sul Mare di Ross e sull’Antartide Orientale. Nel 2023 ha partecipato alla 38esima campagna italiana del PNRA a bordo della nave rompighiaccio Laura Bassi.