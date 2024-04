Auto a fuoco in corsa a Pozzuolo del Friuli.

Grosso spavento, la notte scorsa, per un uomo di 60 anni che ha visto andare a fuoco la sua auto mentre la stava guidando. Il mezzo si è incendiato mentre percorreva via Lumignacco, in comune di Pozzuolo del Friuli, e l’automobilista, un uomo di origine colombiana residente a Udine, è riuscito a scendere e a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e i carabinieri di Tricesimo. L’uomo, per fortuna, non si è fatto nulla ma l’auto, una Bmw datata, è andata distrutta. All’origine dell’incendio potrebbe esserci stato un corto circuito.