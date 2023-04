Grave incidente sull’autostrada A4.

Un grave incidente è avvenuto nel tratto autostradale della A4 tra Redipuglia e Villesse in direzione Venezia. Alle 9,00 circa si è verificato un tamponamento fra tre mezzi pesanti che ha portato alla morte di una persona. Sul posto ci sono la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete, i mezzi soccorso meccanico. La Concessionaria ha attivato la chiusura del tratto tra Redipuglia e il bivio A4/A34 e del casello di Redipuglia in entrata in direzione Venezia.

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l’equipaggio due ambulanze provenienti da Monfalcone e Cervignano del Friuli, l’automedica da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso. Sono rimaste coinvolte nell’incidente altre due persone: una ha rifiutato il trasporto e per l’altra è stato disposto il trasporto il trasporto in ospedale a Monfalcone con ferite non gravi (codice verde).

Fin dal mattino si registra traffico intenso sulla rete di Autovie in entrambe le direzioni di marcia per la ripresa della circolazione dei mezzi pesanti dopo la festività del 25 aprile. In particolare sono presenti code a tratti in direzione Venezia fino a Cessalto e rallentamenti in uscita ai caselli di Portogruaro e Palmanova.