Individuati i presunti autori della truffa del pellet.

Al termine di un’articolata attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Martignacco hanno individuato, in questi giorni, i presunti autori della truffa del pellet verificatesi negli ultimi mesi del 2022.

I due giovani uomini identificati avevano pubblicato in rete un annuncio di vendita di pellet di qualità a prezzi vantaggiosi e in due distinte occasione erano riusciti a circuire due persone, uno residente in provincia e uno nel marchigiano le quali, presentatesi con un idoneo mezzo di trasporto in un luogo prestabilito dell’hinterland udinese, avevano versato in contanti ai presunti venditori una considerevole somma di denaro (circa 10.000 Euro) per poi attendere inutilmente la consegna del materiale dai due individui che, nel frattempo, si erano allontanati con la scusa di recarsi in un vicino deposito per prelevare la merce.

Dopo una lunga e infruttuosa attesa, i due acquirenti si erano resi conto di essere stati truffati e si erano rivolti ai Carabinieri che, dopo lunghi e mirati accertamenti, sono riusciti a dare un nome ai due truffatori (di 26 e 21 anni) e a deferirli in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.