L’incidente mortale di questa mattina in A4.

Uno scontro violentissimo quello avvenuto questa mattina intorno tra 3 mezzi pesanti sulla corsia in direzione Venezia dell’autostrada A4 nel tratto tra i caselli di Redipuglia e Villesse e nella quale ha perso la vita un camionista.

Insieme ai soccorsi immediatamente sono state intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone, una squadra e un mezzo appoggio dalla sede centrale di Gorizia. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato tre mezzi pesanti che si erano tamponati: due autisti dei mezzi coinvolti erano usciti autonomamente dalle cabine dei camion e sono stati soccorsi dal personale sanitario, sul posto con automedica, ambulanze ed elisoccorso. Il terzo autista coinvolto nell’incidente era incastrato nella cabina di guida del mezzo e il personale medico ne ha constatato il decesso.

I Vigili del fuoco, che hanno operato completa sinergia con personale sanitario e Polstrada hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e l’area del sinistro e hanno operato per estrarre dalle lamiere il corpo dell’autista deceduto. Per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati il tratto autostradale interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.