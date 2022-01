L’obbligo di Green Pass per accedere dai parrucchieri in Fvg.

Niente più ingresso “libero” dai parrucchieri, barbieri e nei centri estetici del Friuli Venezia Giulia. È la misura che scatta da oggi, giovedì 20 gennaio, e facente parte del pacchetto di provvedimenti anti Covid promossi dal governo durante le ultime Feste natalizie.

Dalla giornata odierna, in queste tipologie di attività commerciali si potrà accedere soltanto se muniti di Green Pass base. Questa tipologia di certificato verde si può ricevere dopo tampone rapido non più vecchio di 48 ore o test molecolare entro le 72 ore. Saranno i titolari a dover verificare il possesso del Green Pass prima di accedere ai locali.

La misura scattata oggi è contenuta nel decreto emanato lo scorso 7 gennaio. Da febbraio, scatteranno invece ulteriori restrizioni per chi non è in possesso del passaporto sanitario.

(Visited 119 times, 119 visits today)