Nel corso del 2023, il settore fotovoltaico in Italia ha registrato una crescita straordinaria, con l’installazione di circa 371.500 impianti per una potenza complessiva di oltre 5.200 MW, segnando un aumento del 21% rispetto all’anno precedente. Anche il Friuli-Venezia Giulia ha beneficiato di questa espansione, con l’installazione di circa 61.337 impianti, posizionandosi all’undicesimo posto tra le regioni italiane per il numero di impianti fotovoltaici installati.



La Regione Friuli Venezia Giulia ha messo in campo misure eccezionali per incentivare l’adozione del fotovoltaico. Con un finanziamento a fondo perduto di 40 milioni di euro, i cittadini friulani hanno potuto beneficiare di un cashback del 40% sul costo degli impianti. Questo ha spinto molti a fare il grande passo verso l’energia solare, attirati dalla possibilità di approfittare contemporaneamente anche del Ecobonus 50% portando un risparmio complessivo del 90%.



Enpal, leader europeo nel settore del fotovoltaico, sta rivoluzionando il mercato con un modello di business unico, capace di generare un impatto significativo anche in Friuli Venezia Giulia. “La nostra missione è permettere ai nostri clienti di risparmiare sulle bollette fin dal giorno zero,” afferma Stefano Galluccio, amministratore delegato di Enpal. L’azienda offre una formula di acquisto che non prevede alcun anticipo, con le rate più basse di tutto il mercato, rendendo il passaggio all’energia solare non solo conveniente ma accessibile a tutti.

Enpal: un modello di business che sta rivoluzionando il mercato

Fondata nel 2017 a Berlino, Enpal è oggi valutata oltre 2,5 miliardi di euro e si distingue come la società leader in Europa per la vendita e installazione di impianti fotovoltaici. Attiva su tutto il territorio italiano e con oltre 65’000 impianti installati in Europa, l’azienda sta avendo un enorme successo sul mercato grazie alla propria formula di acquisto che prevede le rate più basse di tutto il mercato. Con Enpal infatti è possibile acquistare un impianto da 6KW con una batteria da 8,29 kWh attraverso un piano di rate mensili da 33€ al mese e anticipo 0€.



“Offrire ai clienti un impianto sufficiente ai propri consumi, con una rata più bassa della propria bolletta attuale, permette a chiunque di risparmiare fin dal primo giorno e non dopo aver ammortizzato l’intero costo dell’impianto o di un eventuale anticipo”.

In questo quadro normativo, Enpal sta ottenendo un enorme successo in Friuli Venezia-Giulia grazie ai bonus previsti e, soprattutto, grazie alla formula di acquisto proposta, unica sul mercato: con piani rateali a partire da 33€ al mese con anticipo zero, Enpal permette a tutti di passare all’energia solare per un importo mensile più basso della propria bolletta attuale.



Molti utenti restano però frenati dall’eccessivo costo iniziale per installare un impianto Fotovoltaico. Per stabilire il prezzo di un impianto fotovoltaico è fondamentale sapere che è calcolato sulla base della qualità dei suoi componenti (pannelli solari, ottimizzatori, batterie di accumulo ecc.), ma che l’effettivo risparmio è dato anche da altre variabili. Il prezzo di un impianto fotovoltaico in Friuli-Venezia Giulia da 6 kW, ad esempio, è di:

Il bonus FVG confermato anche per il 2025

Le opportunità per i cittadini friulani non si fermano qui. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, ha confermato che i fondi per gli incentivi saranno disponibili fino alla fine del 2025. “Visto il grande successo dell’iniziativa, l’Amministrazione regionale vuole garantire le risorse necessarie per finanziare tutte le domande presentate entro l’anno,” ha dichiarato Amirante. Con ulteriori 40 milioni di euro stanziati, il futuro per chi sceglie il fotovoltaico in Friuli Venezia Giulia appare sempre più luminoso.

Incentivo Friuli Venezia-Giulia, un esempio concreto:

Gli incentivi regionali coprono il 40% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione degli impianti fotovoltaici, includendo i lavori correlati, i sistemi di gestione energetica e monitoraggio, e le spese tecniche. Il contributo arriva fino a 3.000€ per kW, con un massimo di 18.000€ per impianti di potenza pari o superiore a 800 W. Inoltre, per i sistemi di accumulo, è previsto un contributo fino a 1.130€ per kWh, con un massimo di 13.560€.



Tra incentivi, cashback, rivendita dell’energia e autoproduzione diventa molto complesso spiegare chiaramente il vantaggio economico (che resta comunque evidente) per l’utente finale, proviamo a fare un po’di chiarezza.



Prendiamo ad esempio la famiglia Rossi, con un consumo annuo di circa 3.500 kWh (dato medio rilevato in Friuli Venezia-Giulia da Enpal).



Senza un impianto Fotovoltaico l’energia andrebbe acquistata da un classico fornitore energetico, pagando circa 0.25€ al kWh, per un totale di 875€ all’anno e quindi circa 73€ al mese.



Per un impianto fotovoltaico in Friuli Venezia-Giulia da 6kW la produzione annua è di 7378.86 kWh: ciò significa che non solo l’impianto copre interamente il fabbisogno energetico della famiglia Rossi, ma genererebbe anche un surplus di 3803,85 kWh all’anno. Questo surplus permetterebbe un guadagno nel breve periodo grazie alla rivendita di quest’energia e tutelerebbe la famiglia Rossi per il futuro in caso voglia installare una pompa di calore (eliminando la bolletta del gas) o qualora volesse acquistare un auto elettrica (eliminando i costi del carburante).



Tornando al caso pratico, questo impianto da 6kW (circa 13’114€) costerebbe, con la formula di acquisto Enpal, alla famiglia Rossi circa 100€ al mese senza contare alcun Bonus e la rivendita. Se calcoliamo anche l’Ecobonus Nazionale del 50%, la rata netta scenderebbe a 50€: iniziamo a vedere un risparmio netto di 23€ al mese rispetto alla bolletta da 73€ menzionata prima.



Per un residente in Friuli Venezia-Giulia, grazie al Bonus regionale, il risparmio diventa ancora più alto perchè con un cashback del 40% la famiglia Rossi otterrebbe subito 5’245€ dalla regione e quindi non pagherebbe le prime 105 rate mensili.



Quindi la famiglia Rossi si troverebbe con un impianto a costo zero per i primi 105 mesi, invece che un costo energetico di 7’665€ (105 mesi x 73€ mese di bolletta) e un risparmio netto di 23€ al mese per tutti i mesi successivi.



