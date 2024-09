Colpo all’azienda di trasporti: rubato il gasolio dai camion in sosta

Furto di gasolio a Udine.

Furto alla Fau Trasporti di via Schumann a Udine, dove una banda composta da tre malviventi ha preso di mira l’azienda nel primo pomeriggio di domenica: il colpo è avvenuto attorno alle 13 ed è stato immortalato dalle telecamere; i ladri sono riusciti a introdursi, manomettendo i serbatoi dei camion parcheggiati e prelevando una notevole quantità di gasolio. Non contenti, i malviventi hanno poi puntato al distributore interno dell’azienda, riuscendo a sottrarre ulteriore carburante. Il danno complessivo è stato stimato in circa 4 mila euro.

Come anticipato, il furto, di cui si è accorto un autista che, domenica sera, si era recato in sede per ritirare un camion, è stato ripreso dall’impianto di videosorveglianza dell’azienda. Il titolare della Fau ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo per avviare le indagini.