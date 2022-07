Incendi in Fvg, ecco dove sono stati superati i limiti sulla qualità dell’aria

La qualità dell’aria nei comuni del Fvg dopo gli incendi

“A seguito degli incendi in corso la concentrazione di polveri sottili nell’aria a Monfalcone si va riducendo, mentre a Trieste si registra un leggero peggioramento dovuto alle brezze”. Lo ha riferito l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro.

“Grazie alle centraline fisse e mobili – ha spiegato l’assessor – vengono effettuati costanti e minuziosi monitoraggi per acquisire dati che sono utili alle Amministrazioni comunali e Aziende sanitarie”. Anche a Grado e Fossalon le medie ordinarie di concentrazione di pm 10 e di particelle di diametro inferiore a 1 micrometro sono state superate, mentre i valori sono sempre rimasti al di sotto nella soglia standard sia a Udine Sant’Osvaldo che a Tolmezzo.

In dettaglio, a Monfalcone-area verde i rilevamenti di pm10 per metro cubo d’aria sono scesi dai 138,4 delle ore 11 ai 71,9 delle 13.00, a fronte del limite indicativo di 50. A Trieste via Carpineto, viceversa, si è passati dai 72,4 mg/mc3 delle ore 11.00 ai 115,4 delle 13.00.

Per quanto riguarda le misurazioni istantanee, a Fossalon-chiesa, i valori di particelle di diametro inferiore a 1 micrometro per litro è stato alle 11.42 di 1435 (il limite indicativo è di 1000), a Grado-Villaggio Europa è stato alle 11.58 di 2115, a Grado-Basilica alle 12.22 di 1860, mentre si sono confermati valori sotto soglia ad Aquileia-Basilica (570 alle 13.07).

Ai medesimi orari delle misurazioni istantanee di particelle inferiori a 1 micrometro la concentrazione di pm10 per centro cubo d’aria (qui il limite è di 50) è stata superata in tutte queste località: Fossalon 156, Grado-Villaggio Europa 203,7, Grado-Basilica 205,1, Aquileia 52,1.

I dati delle centraline di Monfalcone, Tolmezzo, Trieste e Udine saranno aggiornati alle 18 e alle 24 per essere quindi forniti ora per ora a partire dalle 6 di domattina. Tutti i dati sono disponibili sul sito di Arpa Fvg.