Il fumo degli incendi invade il Friuli.

Il fumo degli incendi che stanno distruggendo il Carso e la Val di Resia si sposta anche in Friuli. Sono molte le segnalazioni nella zona di Lignano, Latisana e Aprilia Marittima ma non solo.

Il fumo e l’odore acre è stato portato dal vento anche sui comuni costieri soprattutto nelle prime ore del mattino. Intanto non si ferma la lotta contro gli incendi. Sul Carso dopo la nottata si lavora senza sosta 4 focolai ancora attivi a Medeazza-Ruta/Iamiano-Resiutta-Pulfero-Monte Mia.

Il comune di Resia rimane isolato a causa delle fiamme che hanno costretto a chiudere la strada in ingresso e in uscita per e dalla Val Resia oltre a quella per Sella Carnizza. Anche sul Carso le fiamme non hanno dato tregua per tutta la notte e i vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale e Volontari AIB (Antincendio Boschivo) della Protezione Civile hanno operato nell’estinzione delle fiamme dei boschi e a protezione delle abitazioni e strutture.