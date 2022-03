I disagi ai treni in Friuli Venezia Giulia.

Treni in ritardo e cancellazioni a raffica dei treni, questo pomeriggio, sulla linea ferroviaria che da Trieste va verso Udine, a causa di un incendio che si è sviluppato, a partire dalle 16, nel fascione di sterpaglie vicino ai binari tra il bivio d’Aurisina e Monfalcone. La circolazione è rimasta pressoché bloccata per quasi 2 ore, con ripercussioni sulle principali linee regionali e disagi per pendolari.

Trenitalia ha provveduto ad attivare un servizio pullman sostitutivo tra le stazioni di Monfalcone e Bivio d’Aurisina, ma a quanto risulta non tutti ne hanno potuto beneficiare. Molte le cancellazioni dei treni, soprattutto quelli in partenza da Trieste. Terminato l’intervento dei vigili del fuoco la situazione sta tornando lentamente alla normalità.

(Visited 429 times, 482 visits today)