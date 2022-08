Chiusa l’uscita a Duino in direzione Trieste

A partire dalle 8:05 di oggi, giovedì 11 agosto, Autovie Venete ha provveduto a chiudere lo svincolo di uscita a Duino in direzione Trieste a causa di un nuovo incendio boschivo nella località di Duino.

La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco, della protezione civile e del corpo forestale e, allo stesso tempo, per garantire la sicurezza dei mezzi in transito. Il rogo, al momento, non minaccia l’asse autostradale.