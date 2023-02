Incidente sul lavoro in Fvg.

Un incidente sul lavoro è avvenuto oggi pomeriggio in Fvg: un uomo, infatti, è morto al Molo VII, Punto Franco Nuovo di Trieste.

La tragedia è accaduta nel pomeriggio: secondo quanto si apprende, l’operaio, un 58enne italiano, stava operando con il muletto all’interno dello scalo, nei pressi della banchina, quando è finito in acqua con il mezzo. Non vedendolo rientrare i suoi colleghi hanno dato l’allarme.

Immediata la chiamata di aiuto e l’intervento sul posto dell’automedica e di un’ambulanza provenienti da Trieste e inviati dalla Sores. È stata tentata una lunga rianimazione ma per l’uomo purtroppo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia marittima e della Capitaneria di porto. Attivata anche l’Autorità portuale, insieme ai Vigili del fuoco.