I friulani preferiscono Sanremo a Pornhub.

I friulani si dimostrano un popolo di appassionati melomani: secondo i dati, infatti, hanno abbandonato in massa i siti di intrattenimento per adulti per gustarsi Sanremo.

A dirlo, è la nota piattaforma Pornhub che dal 2017 monitora il numero delle visite sul sito durante il Festival della Canzone Italiana e, in questa edizione, ha registrato il calo più forte di sempre: un calo iniziato attorno alle 20 e continuato fin oltre la mezzanotte, che ha visto il suo massimo verso le 23 con un meno 17 per cento in Italia, durante l’esibizione dei Pooh, nella prima serata della kermesse musicale.

Ebbene, sempre secondo i dati, elaborati assieme a Rolling Stone Italia, il Fvg è stata la regione che ha registrato il maggior calo di visite alla piattaforma, segnando una media di meno 15 per cento rispetto ad un giorno normale, addirittura più della Liguria, che pure ospita il Festival, ma si è fermata a meno 13 per cento. Il traffico sulla piattaforma è tornata a livelli soliti attorno alla una di notte, dopo la conclusione di Sanremo. Evidentemente, i friulani sanno quali sono le loro priorità!