Da giorni due delfini accompagnano la motonave in servizio.

La Motonave Delfino Verde ogni giorno fa servizio di trasporto pubblico tra Muggia e Trieste, ma in questi giorni offre un “optional” in più: il natante, infatti, viene scortato da due simpatici e amichevoli delfini. Nomen omen, potremmo pure dire.

Così, passeggeri ed equipaggio si godono gli insoliti compagni di viaggio, che nuotano a pelo d’acqua vicino alla barca, tra lo stupore di chi li può ammirare. Uno spettacolo talmente bello che il personale di bordo ha deciso di immortalarlo in un video, invitando le persone ad approfittare della presenza di questi splendidi animali nel Golfo per farsi un viaggio sul Delfino Verde con questo affascinante seguito. Come dargli torto?

Il video girato dall’equipaggio della Delfino Verde: