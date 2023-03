Servono volontari per l’Adunata degli Alpini a Udine.

Dovranno posizionare le transenne, aiutare negli allestimenti degli accampamenti, gestire i parcheggi, installare le bandiere: l’Adunata degli Alpini cerca penne nere volontarie per garantire la riuscita della manifestazione.

Ne serviranno centinaia, forse migliaia: quante, esattamente, si saprà solo dopo che saranno stati calcolati i turni da coprire, ma intanto il comitato organizzatore si muove per chiamare a raccolta gli alpini in congedo a dare una mano nelle tantissime mansioni da ricoprire affinché la macchina lavori senza intoppi.

I volontari saranno reperiti in primis tra gli alpini della sezione di Udine, ma arriveranno anche da tutte le altre province del Friuli e, se necessario, pure rinforzi da fuori regione. Saranno anche coinvolti i vari gruppi della Protezione civile friulana.

Nel frattempo, in vista del grande evento che vedrà Udine protagonista dall’11 al 14 maggio e per cui sono attese oltre 500mila persone, il Comune ha dato l’autorizzazione all’installazione di 139 bancarelle, tra quelle di somministrazione cibi e bevande e quelle non alimentari: due i settori individuati, Le Mulattiere del Sapore che prevede 57 posteggi per bancarelle alimentari e 15 non alimentari in viale Ungheria cui si aggiungono 8 alimentari 3 non alimentari in via Liruti; e Il Villaggio del Gusto Alpino, con 10 spazi destinati a bancarelle di somministrazione di cibo e 3 a quelli commerciali in via Carducci, nel tratto compreso tra via Gorghi e via Giusti; altri 15 alimentari e 3 non in via Dante; 12 per il cibo e 4 commerciali in via Manzoni e, infine, 7 bancarelle alimentari e 2 non in via Foscolo. Il bando per l’assegnazione dei posteggi è stato pubblicato online.