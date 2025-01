Irpef, due per mille ai partiti politici: ecco a chi hanno dato i loro soldi i friulani

I partiti più finanziati dai friulani con il due per mille dell’Irpef.

Da Fratelli d’Italia, al Pd, fino a qualche sorprendente nome come Union Valdotaine e Sudtiroler Volkspartei: sono alcuni dei partiti politici a cui i friulani hanno scelto di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi 2024, il due per mille dell’Irpef.

I dati sono stati pubblicati dal Ministero delle Finanze. Non sono molti, a dire la verità, gli italiani che scelgono di donare il 2 per mille ai partiti: meno del 5% sul totale dei contribuenti. Quasi un terzo di chi lo decide opta per il Pd; il 18,62% per Fdi e l’11,65% per M5S. Non stupisce quindi che sia il Partito Democratico a prendere più fondi, con oltre 10,28 milioni di euro.

Il PD doppia il secondo in classifica, ossia Fratelli d’Italia, che si ferma a 5,66 milioni. Terzo in graduatoria il Movimento 5 Stelle, con 2,74 milioni di euro. Al quarto posto, Europa Verde con 1,49 milioni seguita da Sinistra Italiana con 1,42; Azione con 1,29; la Lega per Salvini con 1,156 e ancora Italia Viva con 1,116; Piu’ Europa con 821mila e Forza Italia con 807mila euro.

La scelta del due per mille dell’Irpef in Friuli.

Nella nostra regione, i contribuenti che hanno scelto di destinare il due per mille ad un partito politico sono stati poco meno di 50mila (49.481) su un totale di 944.480: significa il 5,2% circa, ossia un po’ più della media italiana.

Il Friuli Venezia Giulia, inoltre, è una delle uniche quattro regioni in cui il Partito Democratico non è stato il più scelto: qui, a “vincere” è Fratelli d’Italia con 13.240 persone che hanno deciso di destinargli il due per mille. Il Pd è poco lontano, al secondo posto con 12.448 “preferenze”. Il terzo posto è confermato al Movimento 5 Stelle con 3.960 scelte.

Seguono poi in ordine decrescente: Lega per Salvini con 3.338; Europa Verde con 3.297; Sinistra Italiana con 2.464; Più Europa con 1.595; Azione con 1.445 e Forza Italia con 1.191. Poco sotto i mille, Italia Viva e Lega Nord per l’Indipendenza della Padania. Gli altri partiti registrano numeri più bassi, ma ci sono poi alcune scelte che balzano all’occhio: 165 contribuenti friulani hanno deciso di destinare la quota Irpef al Partito Autonomista Trentino Tirolese; 177 all’Union Valdotaine e ben 676 al Sudtiroler Volkspartei (forse per simpatia con le spinte autonomiste). Altri 441, invece, hanno optato per l’Unione Sudamericana Emigrati Italiani.