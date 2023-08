IT-Alert, il Friuli Venezia Giulia si prepara al test del nuovo sistema di allarme pubblico: cos’è e come funziona

Il Friuli Venezia Giulia si prepara al test del nuovo sistema di allarme pubblico IT-Alert, previsto per il 12 settembre quando intorno alle 12, si riceverà un messaggio di test sul cellulare per provare il nuovo meccanismo di avviso in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti.

Cos’è IT-Alert?

Si tratta di un sistema di allarme pubblico progettato per affrontare situazioni di emergenza e catastrofi che potrebbero minacciare la sicurezza dei cittadini. In caso di gravi rischi come maremoti generati da sismi, collassi di grandi dighe, attività vulcaniche in aree sensibilie precipitazioni intense, IT-Alert consentirà ai fornitori di servizi mobili di diffondere messaggi di allerta agli utenti finali attraverso la trasmissione di “Messaggi IT-Alert”. Questi messaggi di avviso verranno ricevuti dagli smartphone degli utenti interessati.

Fase di Sperimentazione e Obiettivi del Test

In Italia, la fase di sperimentazione di IT-Alert si protrarrà fino al 13 febbraio 2024. In alcune regioni, come ad esempio la Sardegna, il sistema è già stato sperimentato e il 12 settembre sarà il turno del Friuli Venezia Giulia, della Campania e delle Marche.

Il test sevirà anche per iIntrodurre il concetto di Messaggio IT-Alert come nuovo sistema di allarme pubblico che può raggiungere le zone interessate in caso di emergenze gravi e imminenti. In questa fase, l’attenzione è posta sulla consapevolezza dell’esistenza del sistema di allarme e sulla sua funzione generale, senza entrare nel dettaglio dei rischi specifici o dei comportamenti da adottare.

I cittadini il 12 settembre, intorno alle ore 12:00, riceveranno un messaggio di allerta sui loro smartphone. È importante notare che si tratta di un test. I cittadini saranno invitati a premere il pulsante “Ok” sul messaggio e a compilare un questionario sul sito IT-Alert. Sebbene la compilazione del questionario non sia obbligatoria, essa contribuirà a migliorare ulteriormente il sistema.

Preparativi per il Test e Altri Sviluppi Futuri

Con la data del test che si avvicina rapidamente, le autorità invitano i cittadini di Friuli Venezia Giulia a essere pronti per ricevere il messaggio IT-Alert il 12 settembre e a partecipare al test premendo “Ok” e, possibilmente, compilando il questionario successivo.

Il successo di questo test rappresenterà un passo significativo verso la protezione delle comunità locali in caso di situazioni di emergenza.