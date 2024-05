Nuovo caso di truffa ai danni di un’anziana.

Ennesima truffa ai danni di una persona anziana. Anche questa volta, i malviventi hanno usato il metodo del finto incidente: un uomo, spacciandosi per maresciallo dei carabinieri, ha telefonato alla signora, una 84enne vedova, per comunicarle che il figlio aveva investito un pedone e che, per evitargli il carcere, era necessario versare una cauzione.

Poco dopo, alla porta di casa della donna si è presentato un finto avvocato a cui la signora, ovviamente in ansia per quello che credeva fosse accaduto al figlio, ha consegnato tutti i suoi gioielli, per un valore di 7mila euro. Una volta resasi conto di essere stata raggirata, l’anziana ha sporto denuncia ai carabinieri di Udine.