Il programma per la Giornata Mondiale del Gioco a Udine.

Con una nuova coloratissima immagine, opera di Giuseppe Bernardinelli, torna a Udine la Giornata Mondiale del Gioco, l’evento celebrato in tutto il mondo fin dal 1998 per legittimare il diritto al gioco per i bambini e perché no? Anche per i grandi. L’edizione di quest’anno, presentata nella sede della Legacoop Fvg, si svolgerà il 25 maggio dalle 16 alle 20.

L’importanza del gioco.

Nel gioco il bambino sviluppa le sue potenzialità intellettive, affettive e relazionali, impara ad essere creativo, sperimenta le sue capacità cognitive, scopre sé stesso, entra in relazione con i suoi coetanei e sviluppa la sua personalità. Il gioco è, e deve essere, un diritto. Ed è proprio per promuovere questo diritto che ormai più di 20 anni fa l’Onu ha istituito ogni anno la Giornata internazionale del gioco.

Udine non intende mancare all’appuntamento con un ricco programma di iniziative promosse dal Comune. Lo spirito di questa iniziativa si basa sui seguenti princìpi: la gratuità, l’incontro tra persone di differenti età e culture e la diffusione del gioco sotto tutte le forme, favorendo la pratica del gioco nei luoghi pubblici e privati, nelle istituzioni, in strada e in famiglia. Grazie alla partecipazione di associazioni, enti, scuole e gruppi sportivi da tempo il Comune restituisce ai ragazzi le piazze della città, sotto il cappello del motto “Una città che gioca è una città che cresce”.

“Questa amministrazione vuole che Udine sia una città a misura di famiglie e a misura di bambine e bambini – ha spiegato l’assessore comunale alla cultura, Federico Pirone -. Il programma, elaborato dall’ufficio dedicato alle attività ludiche e dalla Ludoteca, che da quest’anno sarà aperta a disposizione anche per il periodo estivo, è particolarmente ricco e dedicato a tutte le età. Udine, con le iniziative del Ludobus, della Ludoteca comunale e dell’Archivio Italiano dei Giochi e il Centro di documentazione della cultura ludica, è un punto di riferimento nel panorama ludico nazionale e modello di buone pratiche sul gioco a livello europeo”..

“Con il gioco – commenta la presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig – i bambini e le bambine imparano a relazionarsi oltre che con sé stessi anche con gli altri. Sperimentano la condivisione, le differenze, la solidarietà, imparano a cooperare tra loro, a risolvere i conflitti, a cercare strategie collaborative per affrontare i problemi ed a costruire la cultura della pace e della fratellanza tra i popoli. Quest’anno i nostri laboratori “mettono in gioco” temi come sostenibilità, diritti, biodiversità, solidarietà ed accoglienza: un’occasione per conoscere le molteplici attività che le nostre cooperative, che ringraziamo anche quest’anno per la disponibilità e l’impegno, portano avanti ogni giorno nel loro quotidiano lavoro”.

Il programma.

Sono sette i luoghi che diventeranno la scenografia degli oltre 40 laboratori, percorsi, punti gioco allestiti nelle varie piazze e giardini della città, con qualche incursione nei quartieri, come in Stazione, dove ci sarà il treno della FUC, Cesarino, ad accompagnare i ragazzi in città e Paderno, dove sarà organizzata una speciale caccia al tesoro.

L’info point di piazza Libertà distribuirà il programma dell’evento. In Loggia del Lionello ci saranno giochi e laboratori, in Piazza Duomo associazioni sportive e giochi di abilità, in Piazza Libertà molti laboratori creativi oltre che la Protezione Civile, la Polizia Locale e la Croce Rossa. In via Mercatovecchio edugame interattivi e laboratori di costruzione giocattoli.

In piazza Matteotti spazio al ludobus di Udine e ai clown con giocoleria e animazione, mentre in piazza XX Settembre ci saranno ospiti diversi Ludobus da fuori regione. Infine in ludoteca e nei Giardini del Torso attività per grandi e piccini con storie racconti e antichi giochi da giardino. Un lungo percorso tutto da scoprire nell’arco del pomeriggio dedicato al divertimento e alla curiosità.