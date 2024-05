Furto all’Università, docente lascia la borsa in ufficio e gliela rubano

Furto nella sede di via Margreth dell’Università di Udine.

E’ bastato che si allontanasse per qualche minuto perché qualcuno le portasse via la borsa: il furto è accaduto nella mattina di oggi, giovedì 16 maggio, nella sede di via Margreth dell’Università di Udine.

Una docente di 51 anni aveva infatti lasciato la sua borsa in un ufficio della struttura e le è stata rubata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Udine. La borsa è stata ritrovata poco dopo nel giardino dell’ateneo, ma mancava il portafoglio che però non conteneva soldi, ma solo documenti d’identità e carta di credito.