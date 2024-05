Torna Giardini Aperti in Fvg: ecco tutti i parchi che aprono al pubblico

Domenica 19 maggio appuntamento con Giardini Aperti.

Da quelli rocciosi, a quelli all’italiana, dai giardini antichi, a quelli giapponesi, con piante acquatiche o giardini/vigneto: è una giornata alla scoperta di meravigliosi giardini pubblici e privati quella proposta dalla 13esima edizione di Giardini Aperti in Friuli Venezia Giulia.

La manifestazione, promossa dal circolo Amici in Giardino e basata sull’idea che il giardino privato sia una grande risorsa per il territorio e sia molto importante per la valorizzazione del paesaggio, è fissata per domenica 19 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30. Saranno una cinquantina le oasi verdi che si potranno ammirare gratuitamente in tutta la regione. I giardini visitabili, di varie dimensioni e tipologie, sono luoghi creati e curati dai proprietari con grande passione e dedizione, luoghi che testimoniano la passione di tenere viva la cultura del verde del nostro territorio.

Ecco l’elenco dei giardini visitabili (per info: www.amicingiardino.it)