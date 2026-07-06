Hanno preso il via nella notte tra il 5 e il 6 luglio i lavori sulla superstrada H4 in Slovenia: ecco tutte le limitazioni al traffico.

Hanno preso il via nella notte tra il 5 e il 6 luglio i lavori sulla superstrada H4 in Slovenia, con le limitazioni al traffico operative dalle 6 di questa mattina, lunedì 6. La Regione Friuli Venezia Giulia segue da vicino l’evoluzione del cantiere, mantenendo un confronto costante con le autorità slovene per limitare i disagi alla circolazione transfrontaliera.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha invitato automobilisti e autotrasportatori a programmare gli spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica e ai percorsi alternativi. Per tutta la durata dei lavori sarà adottata una gestione del traffico analoga a quella dello scorso anno.

Nel dettaglio, il traffico in direzione Nova Gorica proveniente da Lubiana continuerà a transitare sulla H4 su un’unica corsia. I veicoli leggeri diretti dall’Italia verso Lubiana saranno invece deviati tra gli svincoli di Vipava e Razdrto sulla strada regionale R2-444. Per i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate diretti a Lubiana scatterà il divieto di transito sulla H4 e sulla R2-444: il percorso obbligatorio sarà attraverso il valico di Fernetti.

La Direzione centrale Infrastrutture e Territorio continuerà a monitorare la situazione in collaborazione con gli enti competenti, fornendo eventuali aggiornamenti sulla viabilità.