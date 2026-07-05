Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 6 luglio

Sarà una giornata nel complesso variabile quella di lunedì 6 luglio in Friuli Venezia Giulia. Secondo le previsioni emesse alle 11.33 di domenica 5 luglio, il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso o variabile, con venti di brezza e la possibilità di qualche rovescio o temporale locale.

Temporali più probabili tra notte e pomeriggio

La fase più instabile è attesa soprattutto nella notte e poi nuovamente nel corso del pomeriggio, quando potranno svilupparsi locali rovesci o temporali. Non si tratterà, secondo le previsioni, di fenomeni diffusi, ma di episodi sparsi legati alla variabilità atmosferica della giornata.

Durante le ore centrali non mancheranno comunque spazi soleggiati, con una situazione più stabile soprattutto nelle fasi in cui il cielo tenderà a presentarsi sereno o poco nuvoloso.

Le temperature previste

Le temperature resteranno estive, con valori massimi compresi tra 30 e 32 gradi in pianura. Le minime si attesteranno tra 18 e 21 gradi.

Sulla costa il clima sarà più mitigato dalla brezza: le minime saranno comprese tra 21 e 24 gradi, mentre le massime si fermeranno tra 27 e 29 gradi.