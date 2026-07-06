Sono sotto controllo i tre incendi sulle montagne del Friuli: sul Monte Raut, a Tramonti di Sopra e a Forni di Sotto.

Proseguono da parte del Corpo forestale regionale, della Protezione civile e del servizio aereo regionale le operazioni di spegnimento dei tre incendi boschivi che interessano le aree di Monte Raut (Andreis), Monte Corda Piccola (Tramonti di Sopra) e Cima del Forat (Forni di Sotto). Tutti i fronti risultano ancora attivi, ma sono stati dichiarati sotto controllo dai Direttori delle operazioni di spegnimento.

A Monte Raut, nel comune di Andreis, il terzo elicottero del servizio aereo regionale ha operato dalle 8 alle 18.20 di ieri, domenica 5, con il supporto del personale forestale e dei volontari della Protezione Civile. Nella mattinata di oggi, 6 luglio, è previsto l’intervento della squadra alpinistica del Corpo Forestale Regionale, che valuterà la possibilità di effettuare un attacco diretto con un modulo antincendio boschivo elitrasportabile.

A Monte Corda Piccola, nel comune di Tramonti di Sopra, le operazioni aeree si sono concluse alle 19.55 di domenica. Anche in questo caso il rogo resta sotto controllo e un sopralluogo previsto per domani stabilirà l’eventuale necessità di un nuovo impiego dell’elicottero.

Situazione analoga a Cima del Forat, nel comune di Forni di Sotto, dove alle 19.45 è stata segnalata l’assenza di fiamme e fumo lungo il perimetro dell’incendio, consentendo il rientro del primo elicottero regionale. Nella giornata di domani il Corpo forestale effettuerà ulteriori verifiche per monitorare l’evoluzione della situazione e completare le operazioni di bonifica.

