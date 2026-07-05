NanoValbruna in festa, una giornata tra natura, musica e sapori nel cuore della Val Canale

Una giornata immersi nella natura, tra escursioni, yoga all’aperto, artigianato, teatro, musica dal vivo e sapori del territorio. Sabato 18 luglio, al Kile Alpine Resort di Valbruna, torna “NanoValbruna in festa”, l’appuntamento conclusivo del Festival NanoValbruna – Forum Internazionale dei giovani per la Rigenerazione.

L’iniziativa, promossa da ReGeneration Hub Friuli, prenderà il via alle 10 e proseguirà fino a tarda sera, con un programma pensato per far scoprire la Val Canale attraverso esperienze nella natura, momenti di confronto, spettacoli e convivialità.

Il festival, giunto alla sua settima edizione, quest’anno ha come titolo “Immaginare per rigenerare” e coinvolge giovani tra i 18 e i 35 anni che, dal 12 al 18 luglio, si ritrovano nel cuore delle Alpi Giulie per confrontarsi su innovazione, ambiente, sostenibilità e futuro delle aree interne e montane.

Il programma della giornata

La giornata sarà scandita da quattro momenti principali. Dalle 10 alle 12 sono previste le escursioni nella natura, mentre dalle 12 alle 15 spazio alla Festa di Mezzogiorno, con dj set, pranzo friulano e bancarelle di artigianato.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, il programma si sposterà all’interno della Polveriera B con il Data Café e lo spettacolo teatrale “20 GRAMMI”. Dalle 18 alle 24, infine, la festa proseguirà con Tramonto LIVE, tra cena friulana, musica dal vivo e dj set sotto le stelle.

Durante tutta la giornata, nella Polveriera A, sarà inoltre possibile visitare l’installazione audiovisiva “Ecosistemi di Rigenerazione” del gruppo B2R1 e vivere un’esperienza immersiva tra suoni e immagini.

Escursioni, yoga e laboratori nel bosco

La mattina sarà dedicata alle Local Experience, con tre proposte pensate per scoprire il territorio in modo lento e partecipato. I partecipanti potranno scegliere tra una camminata con yoga nella natura, guidata da Stefania Tonazzi, una passeggiata dedicata alla scoperta di piante spontanee e curative con Daniela Piussi, oppure l’esperienza “Leggere il bosco: capire gli ecosistemi”, una camminata divulgativa nella Val Saisera con Giulia Terlicher e Alessia Vedovato.

Quest’ultima attività è organizzata in collaborazione con il Cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG – Società Benefit e con Legno Servizi Cluster Forestale FVG. Le escursioni si svolgeranno dalle 10 alle 12, con ritrovo al Kile Alpine Resort, e avranno un costo di 3 euro ciascuna.

Pranzo friulano, artigianato e musica

Al termine delle attività del mattino, dalle 12 alle 15, l’area all’aperto allestita da ReGeneration Hub Friuli ospiterà la Festa di Mezzogiorno. Sarà possibile pranzare con piatti tipici friulani, visitare le bancarelle di artigianato e scoprire prodotti realizzati anche con materiali di riciclo.

Ad accompagnare il momento conviviale ci saranno la musica di DJ Leaf e il Vinilutti Dj Set, in un clima di festa aperto a tutti.

Data Café e teatro per parlare di ambiente

Nel pomeriggio, all’interno della Polveriera B, si terrà il Data Café, un format breve e interattivo pensato per stimolare il confronto su dati scientifici legati al cambiamento climatico e all’impatto delle azioni quotidiane sull’ambiente.

A seguire andrà in scena lo spettacolo “20 GRAMMI” di Gioia Battista e Nicola Ciaffoni, produzione Caraboa Teatro. Un momento tra ironia e riflessione, pensato per affrontare in modo accessibile le tematiche ambientali e le crisi climatiche. La partecipazione al Data Café e allo spettacolo sarà gratuita.

La festa continua fino a tarda sera

Dopo lo spettacolo riapriranno le bancarelle di artigianato e i punti ristoro. La serata entrerà nel vivo con Tramonto LIVE, che porterà sul palco Mercatovecchio, Kalpa, Dalyrium Bay e Dj Seba.

La musica accompagnerà il pubblico fino a tarda sera, trasformando Valbruna in un luogo di incontro e condivisione, tra natura, creatività e partecipazione.

Le installazioni immersive

Tra le esperienze più suggestive della giornata ci sarà l’installazione audiovisiva “Ecosistemi di Rigenerazione” del gruppo B2R1, ospitata in una delle ex polveriere del Festival. L’opera trasforma lo spazio in un ambiente vivo e pulsante, dove suoni, immagini e teli semitrasparenti dialogano con la memoria del luogo e con la forza della natura circostante.

Sarà inoltre presente un’installazione in realtà virtuale dedicata al fiume Tagliamento e al suo affluente Arzino. L’ambiente naturale è stato ricostruito in 3D ad alta definizione attraverso rilievi con drone, fotogrammetria e sviluppo in game engine, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi virtualmente nel paesaggio fluviale.

Info e partecipazione

È possibile partecipare all’intera giornata oppure scegliere solo i momenti di maggiore interesse. Informazioni e registrazioni sono disponibili su Eventbrite, cercando l’evento NanoValbruna 2026.

Il Festival è sostenuto da Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Confindustria Udine, Confartigianato Udine, Banca 360 FVG, Fondazione Pietro Pittini, ADACI e Attiva Giovani, ed è realizzato in collaborazione con numerosi enti, istituzioni, associazioni e realtà del territorio.