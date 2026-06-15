Poste Italiane assume: opportunità di lavoro a Pordenone, Gorizia e Udine

Nuove opportunità di lavoro in Friuli Venezia Giulia con Poste Italiane, che ha avviato una selezione per l’assunzione di operatori di sportello da inserire negli uffici postali delle province di Pordenone, Gorizia e Udine. L’iniziativa rientra nel piano di rafforzamento della rete territoriale e rappresenta un’occasione per chi è alla ricerca di un impiego stabile nel settore dei servizi.

Poste Italiane cerca operatori di sportello

La ricerca è rivolta a candidati che saranno inseriti nella rete degli uffici postali con il ruolo di operatore di sportello. Le risorse selezionate si occuperanno della promozione e della vendita di prodotti e servizi di competenza, garantendo il corretto svolgimento delle procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard aziendali e della normativa vigente.

L’attività comprenderà anche l‘assistenza alla clientela, con l’obiettivo di fornire informazioni, supporto e consulenza, contribuendo alla fidelizzazione degli utenti e allo sviluppo dei servizi offerti da Poste Italiane sul territorio.

Requisiti richiesti e contratto

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado della durata di cinque anni, con una votazione minima di 70/100 oppure 42/60. L’azienda precisa inoltre che saranno valutati positivamente ulteriori elementi del percorso formativo, come il conseguimento della laurea e un voto di diploma superiore alla soglia minima richiesta.

Le persone che supereranno la selezione saranno assunte con contratto a tempo indeterminato. Le posizioni disponibili prevedono sia un orario di lavoro part time sia full time, in base alle esigenze organizzative dell’azienda.

Come inviare la candidatura

Gli interessati possono presentare la propria candidatura entro venerdì 19 giugno attraverso il portale dedicato alle carriere di Poste Italiane. La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente online compilando l’apposita procedura disponibile sul sito aziendale.