A23 Udine-Tarvisio, chiusure notturne per lavori nelle gallerie

Le chiusure notturne per lavori nelle gallerie sulla A23 Udine-Tarvisio.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, con orario 22:00-4:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e il confine di Stato, verso l’Austria. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Fella est”, che si trova proprio in quel tratto.

Si precisa che l’area di parcheggio “La Foresta est”, sarà chiusa dalle 12:00 di mercoledì 17 e di giovedì 18 giugno, fino alla riapertura del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, i veicoli leggeri diretti in territorio austriaco, dovranno immettersi sulla SS13 Pontebbana verso Tarvisio, fino al valico di Coccau, mentre i veicoli pesanti, dopo l’uscita a Pontebba, dovranno sostare obbligatoriamente presso l’autoporto di Pontebba, fino alla riapertura del tratto.