Lavoro, cinque minuti per farsi notare: torna il Recruiting Day per under 35

Opportunità di lavoro per giovani in Friuli.

Nuove opportunità per i giovani che cercano lavoro in Friuli. Giovedì 26 marzo 2026, la cornice di Villa Dora a San Giorgio di Nogaro ospiterà il secondo “Recruiting Day Young” dell’anno, un appuntamento strategico dedicato interamente agli under 35 del territorio che vogliono entrare in contatto diretto con grandi realtà industriali e commerciali.

Opportunità per gli under 35 in Friuli

L’iniziativa, promossa dalla Regione, mira a creare uno sbocco occupazionale concreto per i profili junior. “L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di San Giorgio di Nogaro e con l’Infopoint Informagiovani del territorio, con l’obiettivo di favorire l’incontro diretto tra giovani under 35 e realtà produttive locali” spiega l’assessore regionale Alessia Rosolen. Grazie a questo format, i partecipanti possono conoscere le imprese che operano in Friuli, sostenere brevi colloqui e candidarsi per diverse posizioni aperte.

Quattro aziende e colloqui “speed”

Il cuore dell’evento sarà il confronto con quattro importanti realtà: ABS (Acciaierie Bertoli Safau), AnimaVera, Despar (Aspiag Service) e l’Oleificio San Giorgio. Ogni candidato avrà a disposizione 5 minuti per presentarsi a ogni azienda. In meno di mezz’ora, i ragazzi potranno così completare il giro di tutti i colloqui disponibili.

Training e modalità di partecipazione

Per preparare al meglio i giovani friulani, lunedì 23 marzo alle 16.30 è previsto un incontro formativo a Villa Dora. Gli operatori dei Servizi regionali per il lavoro spiegheranno come valorizzare il proprio profilo in soli 300 secondi.

Le iscrizioni devono pervenire entro lunedì 23 marzo tramite il link ufficiale della Regione: https://bit.ly/RAFVG2026_RDYSGdN. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Per assistenza è possibile scrivere a servizi.imprese@regione.fvg.it o chiamare lo 0432 279962.