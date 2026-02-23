Scia di incidenti per alcol: a Pinzano, adolescente investito da una donna

Un ragazzo investito a Pinzano da una donna risultata positiva all’etilometro.

Ha investito un adolescente che stava attraversando la strada, poi è risultata positiva all’alcol test. L’incidente è avvenuto a Pinzano al Tagliamento: il giovane, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato in ospedale mentre per la donna alla guida è scattato il ritiro della patente e la denuncia.

L’episodio fa parte di una preoccupante scia di incidenti per alcol registrati nelle ultime settimane dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pordenone. Oltre al fatto di Pinzano, i militari sono intervenuti a Brugnera, dove un automobilista in stato di ebbrezza ha causato un sinistro con feriti, e a Fiume Veneto, teatro di una fuoriuscita autonoma causata da una conducente con un tasso alcolemico oltre la norma.

Per i trasgressori, è scattato il ritiro immediato della patente di guida, mentre i veicoli coinvolti sono stati sottoposti, a seconda della gravità e delle disposizioni di legge, o a fermo o a sequestro amministrativo, oppure affidati a persone idonee.

In tutti i casi, i rilievi hanno confermato la gravità delle condotte. “Il bilancio evidenzia quanto sia ancora pericolosa la consuetudine di guidare dopo aver assunto alcolici“, ha commentato il Colonnello Emanuele Spiller, sottolineando come il presidio del territorio rimanga massimo per garantire la sicurezza stradale.