La Luna piena del verme.

Occhi all’insù anche in Friuli Venezia Giulia questa sera per la Luna piena del verme, l’ultima dell’inverno. Il plenilunio di marzo è dedicato proprio al verme (o al lombrico) che emerge dalle crepe del terreno. Un nome derivato dalle tribù degli indiani d’America, che dedicavano ognuna delle lune piene a un fenomeno naturale diverso.

La Luna piena di marzo ha vari nomi tra cui Luna della quaresima e Luna del corvo, che si riferiscono alla fine dell’inverno e all’inizio della primavera. Le tribù più a nord, come quella canadese, la chiamano invece Luna dello zucchero in onore alla raccolta dello sciroppo d’acero prevista in primavera. In Italia, la Luna sarà visibile per tutta la notte, anche se in alcune zone le nuvole rischiano di nasconderla