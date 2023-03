Malore alla guida per un uomo.

Un uomo è stato soccorso questa mattina a seguito di un grave malore che lo ha colto mentre si trovava alla guida di una vettura; malore cui è seguito poi un arresto cardiocircolatorio.

È successo a Muggia in via XXV Aprile, in prossimità di una farmacia. Dopo aver perso il controllo della vettura, la macchina è finita contro alcune auto in sosta.

Immediata la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza Nue112 che ha attivato gli infermieri della Sores. Sul posto sono stati inviati gli equipaggi di un’automedica di un’ambulanza. Attivate anche le forze dell’ordine per quanto di competenza e informati i vigili del fuoco.

Un agente della Polizia di Stato che si trovava in quel momento sul posto ha avviato le primissime manovre di rianimazione, guidato al telefono da un infermiere della Sores. All’arrivo, il personale medico infermieristico ha continuato per una ventina di minuti le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Il cuore dell’uomo, di circa 51 anni di età, ha ripreso a battere. Poi il trasporto a sirene spiegate all’ospedale di Cattinara, in codice rosso.