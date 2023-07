Fvg, una 90enne a rischio annegamento.

Una donna di circa 90 anni di età è stata soccorsa questa mattina dal personale medico infermieristico dopo aver rischiato di annegare in mare.

È successo nelle acque antistanti Barcola, in viale Miramare, nel territorio comunale di Trieste. La donna, con un salvagente, immersa in acqua, ha accusato un malore. Le persone che si trovavano in prossimità della zona in quel momento hanno chiamato il numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia e hanno provveduto a trasportarla a riva.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna che è stata poi trasportata in codice giallo stabile, cosciente, all’ospedale di Cattinara, con l’ambulanza con il medico dell’automedica a bordo.