Ferito mente fa trial running sul monte Cuarnan: soccorso un uomo

La donna è stata trasportata all’ospedale di Tolmezzo.

Tra le 11 e le.12.30 circa la stazione di Udine del Soccorso Alpino è intervenuta con tre tecnici attivata dalla Sores per un uomo, trail runner, rimasto ferito con escoriazioni ad una gamba lungo il sentiero che dalla cima del Monte Cuarnan scende a Sella Foredôr.

I soccorritori si trovavano impegnati in una esercitazione con l’elicottero dell’elisoccorso regionale proprio nella zona di Gemona e han potuto subito partire con il furgone per portarsi sul posto. La persona ferita aveva ricevuto nel contempo una prima medicazione da un medico ortopedico che si trovava nei paraggi e si era portata a piedi autonomamente fino a Malga Cuarnan in attesa dei soccorritori. Si è valutato che distaccare l’elicottero dell’esercitazione sarebbe stato più complesso essendo la zona molto boscata.

La persona è stata caricata a bordo del furgone dei soccorritori e consegnata all’ambulanza, diretta all’ospedale di Tolmezzo.