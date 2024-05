Tra le 14 e le 16.30 la stazione di Moggio Udinese è intervenuta assieme alla.Guardia di Finanza per soccorrere due giovani escursionisti di 25 e 28 anni di Udine i quali hanno chiesto aiuto dopo essersi trovati in difficoltà percorrendo il sentiero Cengle Dal Bec che dal Bivacco Feruglio risale i canali meridionali della Creta Grauzaria, nelle Alpi Carniche.

A trovarsi in difficoltà era una giovane di 25 anni, che non riusciva più a proseguire tra i salti di roccia. Quattro soccorritori sono stati imbarcati al campo Base a Moggio e sbarcati nei pressi dal bivacco. da lì hanno raggiunto i due escursionisti – il terzo della compagnia era sceso autonomamente alla propria auto- , li hanno scortati nella discesa dal canale assicurandoli con la corda e poi imbarcati illesi per portarli a valle.