Colpo di coda dell’inverno, temperature in picchiata e possibili gelate in pianura

Torna il freddo in Friuli.

Chi stava per riporre giacconi e piumoni farebbe meglio ad aspettare: da domenica 6 aprile, anche in Friuli Venezia Giulia, torna il freddo. Dopo giornate insolitamente miti, con temperature quasi primaverili, è in arrivo un fronte freddo dal Nord Europa che porterà un deciso calo termico e venti sostenuti.

Secondo le previsioni dell’Osmer FVG, il cambio di rotta inizierà nella notte tra sabato e domenica, quando i valori scenderanno anche di 6-8 gradi rispetto ai giorni precedenti. Sulle pianure le massime difficilmente supereranno i 13-14°C, mentre nelle aree interne e montane le minime potranno scendere fino a 3-4°C. Nella notte tra lunedì e martedì, così come tra martedì e mercoledì, la colonnina di mercurio potrebbe scendere fino agli 0° con possibili gelate notturne in pianura.

A peggiorare la situazione ci penserà il vento con raffiche di Bora e venti da nord-est, che potranno essere anche forti. Non si prevedono piogge abbondanti, ma qualche rovescio sparso potrebbe interessare l’area montana, dove la neve potrebbe tornare a cadere sopra i 1.200 metri.

Insomma, la seconda metà del weekend, così come i primi giorni della prossima settimana, segneranno un colpo di coda dell’inverno. Gli esperti raccomandano attenzione, soprattutto per chi ha già anticipato i lavori in campagna o ha coltivazioni sensibili. E per chi stava per fare il cambio di stagione… meglio rimandare ancora qualche giorno.