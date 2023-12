Le 12 migliori cantine del Friuli Venezia Giulia secondo la guida Go Wine

Le migliori cantine del Friuli Venezia Giulia selezionate da Go Wine.

È uscita la nuova edizione 2024 di Cantine d’Italia, la Guida per l’Enoturista a cura di Go Wine al cui interno sono state selezionate anche 35 del Friuli Venezia Giulia, con 12 risultate tra le migliori con l’assegnazione della relativa Impronta d’Eccellenza.

Nel complesso, Cantine d’Italia 2024, edita dall’associazione Go Wine per la cura editoriale di Massimo Corrado, si presenta con 852 cantine selezionate, 262 “Impronte d’eccellenza” per l’Enoturismo, oltre 4.640 vini segnalati, circa 1.600 indirizzi utili per mangiare e dormire.

Si tratta di una Guida alle Cantine, con una sua identità specifica, che ha la cantina come riferimento, come luogo anche simbolico, oggi sempre più meta di tanti enoappassionati e anche come luogo fisico dove uomini e donne del vino operano e progettano il loro lavoro, dove sono portatori di storie e tradizioni familiari, oppure di più recenti investimenti.

La Cantina, nel corso degli anni, è infatti diventata a pieno titolo un luogo di promozione del territorio, perché comunica con la sua realtà un’identità territoriale fatta di tutto quanto ruota attorno: il paesaggio, i vigneti, la tradizione del luogo, i borghi.

Non si tratta quindi di una Guida tradizionale ai vini, come recensione e punteggi di singole etichette ma un volume che sviluppa il tema della narrazione a fianco della selezione dei vini e consente di approfondire conoscenze con dati e notizie, che intende essere un’occasione per generare cultura a favore del vino e dei suoi territori. E per far riflettere sull’importante ruolo che la viticoltura italiana sta svolgendo a favore della bellezza e della valorizzazione di tanti territori.

Le Impronte di Go Wine.

Sono in totale 262 le “Impronte Go Wine” nell’edizione 2024: esse rappresentano un segno di “eccellenza” nel campo dell’Enoturismo nazionale e costituiscono una sorta di segno ideale che Go Wine attribuisce alle cantine che hanno conseguito un alto punteggio nella valutazione complessiva su sito, accoglienza e profilo produttivo.

Il Friuli Venezia Giulia si distingue con 35 cantine recensite. Di queste ben 12 ottengono il riconoscimento dell’Impronta Go Wine:

Castello di Spessa – Capriva del Friuli (GO)

Gigante Adriano – Corno di Rosazzo (UD)

Il Roncal – Cividale del Friuli (UD)

Keber Edi – Cormòns (GO)

Keber Renato – Cormòns (GO)

La Viarte – Prepotto (UD)

Lis Neris – San Lorenzo Isontino (GO)

Moschioni – Cividale del Friuli (UD)

Russiz Superiore – Capriva del Friuli (GO)

Venica & Venica – Dolegna del Collio (GO)

Villa Russiz – Capriva del Friuli (GO)

Zidarich – Duino Aurisina (TS)