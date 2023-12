L’ultimo treno storico dell’anno è dedicato al Natale, tra presepi e mercatini

L’ultimo appuntamento dell’anno con i treni storici in Friuli.

L’ultimo dei treni storici di questo 2023 parte domenica 17 dicembre da Gemona del Friuli per un percorso dedicato all’atmosfera del Natale, tra la magia dei presepi e dei mercatini. Il viaggio partirà alle 6.45 per attraversare poi Osoppo, Forgaria, Pinzano, Maniago (con sosta a Poffabro grazie ad un bus navetta) e arrivare a Polcenigo.

La giornata prevede dalle 09:30 alle 11:30 la visita guidata al borgo di Poffabro dove si riscopre la Natività, grazie ai numerosissimi presepi artigianali che adornano ballatoi, cortili e finestre di tutto il paese.

Il pranzo, libero, sarà a Polcenigo, tra i presepi disposti dietro le finestre delle abitazioni che si affacciano lungo le vie del borgo e negli angoli più caratteristici del paese. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, si visiterà Sacile dove per le vie del centro è attiva animazione itinerante, spettacolo di magia e una postazione trucca bimbi e le tradizionali casette dei Mercatini di Natale in corte di Palazzo Ragazzoni, Giardini Ortazza e Piazzetta Manin con artigianato ed oggettistica natalizia (dalle 15.30) e proposte enogastronomiche (dalle 17).

Ci sarà inoltre la possibilità di visite gratuite a Palazzo Ragazzoni (15.30-17.30) e di ammirare la mostra “Lungo i binari della nostra infanzia”, alla scoperta del magico mondo del modellismo ferroviario, con tanti convogli in movimento, giocattoli d’epoca e documentazione storica (ex Chiesa San Gregorio, ingresso libero). La ripartenza da Sacile è prevista per le 18.