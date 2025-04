Filari di Bolle ha selezionato i migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia.

Programma confermato per la 77ma edizione della Sagra del Vino di Casarsa (24 aprile – 4 maggio), che terrà i suoi eventi rispettando allo stesso tempo il lutto nazionale indetto per la scomparsa di Papa Francesco e seguendo così le indicazioni della Prefettura. Unica modifica lo spostamento della cerimonia d’inaugurazione con le autorità, che si terrà domenica 27 aprile alle 11 nella sala consiliare del Palazzo municipale Burovich de Zmajevich invece che venerdì 25 aprile. In questa occasione saranno premiati i vincitori di “Filari di Bolle”, Selezione dei migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia inserita quest’anno tra gli eventi ufficiali della Giornata nazionale del Made in Italy.

Gli spumanti vincitori.

Ecco i vincitori dell’11ª edizione di “Filari di Bolle – Selezione Spumanti 2025”, che saranno premiati con una magnifica foto di Elio e Stefano Ciol raffigurante nei vari soggetti “Il cielo e le nuvole del Friuli Venezia Giulia” (cornice de Il Glifo). La giuria di Filari di Bolle, presieduta da Pierangelo Dal Mas sommelier delegato di Pordenone dell’Ais Fvg e riunitasi a metà aprile nella sala consiliare del Palazzo municipale Burovich de Zmajevich, ha valutato con degustazioni anonime una sessantina di vini proposti da una trentina di cantine.

Per la Categoria A Metodo Martinotti Prosecco Doc premio al Prosecco Doc Brut – Cantina Produttori Cormons (punteggio 87).

Metodo Martinotti Prosecco Doc premio al Per la Categoria B Metodo Martinotti Ribolla Gialla premio alla Ribolla Gialla Brut Millesimato 2022 – Azienda Agricola Trebes di Princic Mitja (punteggio 87).

Metodo Martinotti Ribolla Gialla premio alla Per la Categoria C Metodo Martinotti premio a I Feudi Di Romans Rosé Brut – Azienda Agricola Lorenzon (punteggio 87).

Metodo Martinotti premio a Per la Categoria D Metodo Classico premio allo Spumante Metodo Classico Ribolla Gialla Brut 2019 – Valentino Butussi (punteggio 89).

Metodo Classico premio allo Per la Categoria E Metodo Martinotti Prosecco Doc Rosé premio al Prosecco Rosé Brut – Cantina Produttori di Ramuscello e San Vito (punteggio 86).

Metodo Martinotti Prosecco Doc Rosé premio al Migliore Etichetta e Packaging al Prosecco Doc Pitars Brut Nature Millesimato 2024 – Pitars.

Filari di Bolle è organizzato da Pro Casarsa della Delizia Aps, Città di Casarsa della Delizia e Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia (AIS), in collaborazione con Uni DOC-FVG e la sponsorizzazione di Banca 360 FVG. Patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e collaborazione anche di Città del Vino, Consorzio Tutela Doc Fvg, Assoenologi, Onav, Donne del Vino, PromoTurismoFvg e Strada del vino e dei sapori Friuli Venezia Giulia.

Per la prima volta quest’anno la Selezione gode di un importante riconoscimento, essendo stata inserita nel programma della Giornata Nazionale del Made in Italy, che celebra l’orgoglio produttivo italiano.