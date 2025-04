Pasqua di Solidarietà: La Round Table 24 Udine rinnova l’impegno per gli anziani con il dolce sostegno

L’iniziativa della Round Table 24 Udine per gli ospiti della Casa di Riposo di Paluzza.

Nel cuore della comunità udinese, la Round Table 24 Udine si conferma ancora una volta un motore di impegno civico e solidarietà. I giovani soci del club, fedeli ai principi internazionali del movimento Round Table che promuovono l’amicizia, il servizio attivo e la crescita personale, hanno scelto il periodo pasquale, simbolo di rinascita e speranza, per lanciare un’iniziativa benefica dedicata alle fasce più fragili della popolazione locale.

Quest’anno, il tradizionale “service” di Pasqua ha preso la forma di un progetto tanto dolce quanto significativo: la distribuzione dei cioccolatini Boero, noti per il loro inconfondibile cuore di ciliegia sotto spirito. Grazie alla straordinaria generosità dell’azienda produttrice Witor’s, che ha donato una considerevole quantità di prodotto, i soci della RT24 Udine hanno potuto confezionare questi cioccolatini in eleganti scatole personalizzate, recanti il logo del club. Queste confezioni speciali sono state poi distribuite sul territorio, trasformando un piccolo gesto d’acquisto in un contributo diretto a una causa importante.

L’intero ricavato dell’iniziativa è stato, infatti, destinato a portare un aiuto concreto e un segno di vicinanza agli ospiti della Casa di Riposo di Paluzza. Questa struttura rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità della Carnia, offrendo assistenza e cura agli anziani. I fondi raccolti sono destinati a migliorare la qualità della vita degli ospiti della struttura, portando un sorriso, un supporto concreto e un importante messaggio di vicinanza per contribuire a farli sentire meno soli in questa preziosa realtà del nostro territorio montano.

La catena della solidarietà.

Il raggiungimento di questo importante obiettivo non sarebbe stato pensabile senza una vera e propria catena di solidarietà che ha unito aziende, altri club service e cittadini. La Round Table 24 Udine desidera quindi esprimere la sua più sincera e profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo:

, la cui fondamentale e generosa donazione dei cioccolatini Boero ha rappresentato la pietra angolare dell’intero progetto. Ai Club Service amici , la cui collaborazione testimonia la forza della rete associativa sul territorio: il Club 41 Udine , il Lions Club Tre Venezie Symposium e il Lions Club Udine Lionello , che hanno aderito con entusiasmo e spirito di servizio condiviso.

che, scegliendo le scatole di Boero della Round Table 24, hanno dimostrato con un gesto semplice una grande generosità e attenzione verso il prossimo. Ogni singola offerta è stata un mattone fondamentale per costruire questo risultato. Infine, un plauso va ai soci della Round Table 24 Udine, che hanno dedicato tempo, energia ed entusiasmo all’organizzazione logistica, al confezionamento e alla distribuzione, incarnando appieno lo spirito di servizio del club.

“Felici e orgogliosi del risultato”.

“Siamo davvero felici e orgogliosi del risultato raggiunto con il nostro service pasquale – commenta il presidente Tommaso Vidale – . La risposta che abbiamo ricevuto dalla comunità, dai nostri sponsor e dai club amici è stata straordinaria e ci conferma quanto sia importante fare rete per raggiungere obiettivi significativi. Poter contribuire al benessere degli anziani della Casa di Riposo di Paluzza è per noi motivo di grande soddisfazione e stimolo a proseguire sulla strada dell’impegno sociale. Un grazie di cuore a nome di tutta la Tavola a chi ha reso possibile tutto questo.”

Questa iniziativa non solo porta un aiuto concreto, ma rafforza anche il legame tra la città e le aree montane, dimostrando come la solidarietà non conosca confini. La Round Table 24 Udine guarda già ai prossimi progetti, pronta a continuare a “fare la differenza” nel tessuto sociale locale, fedele al motto internazionale “Adopt, Adapt, Improve”.