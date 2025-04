Casarsa: Sagra del Vino confermata, ma si rispetterà lutto papa

Programma confermato per la 77ma edizione della Sagra del Vino di Casarsa (24 aprile – 4 maggio), che terrà i suoi eventi rispettando allo stesso tempo il lutto nazionale indetto per la scomparsa di Papa Francesco e seguendo così le indicazioni della Prefettura. Unica modifica lo spostamento della cerimonia d’inaugurazione con le autorità, che si terrà domenica 27 aprile alle 11 nella sala consiliare del Palazzo municipale Burovich de Zmajevich invece che venerdì 25 aprile.

“In accordo con tutti gli attori coinvolti nella Sagra del Vino – spiegano il sindaco Claudio Colussi e il presidente della Pro Loco Antonio Tesolin -, dalle associazioni fino ai gestori del Luna park, rispetteremo le indicazioni di sobrietà richieste per il lutto di Sua Santità. Lo faremo mantenendo allo stesso tempo il programma per il quale tante persone hanno lavorato, sicuri che i visitatori sapranno rispettare le regole determinate da questo amaro momento. Oltre allo spostamento della cerimonia inaugurale alla domenica, abbiamo preso una decisione per sabato 26 aprile, giorno delle esequie del Pontefice: non ci sarà musica dalle attrazioni fino a quando non sarà terminata la Santa Messa in chiesa parrocchiale a Casarsa”.