Migranti, Lizzi: “Ok al personale Frontex in Albania per una gestione integrata delle frontiere europee”

“Servono azioni concrete per frenare il flusso di migranti irregolari lungo la Rotta Balcanica e la posizione assunta oggi dal Parlamento Europeo va nella direzione indicata dal nostro gruppo Lega-Identità e Democrazia” ha commentato l’europarlamentare Elena Lizzi, dopo l’approvazione a larga maggioranza riguardo l’accordo sul dispiegamento del personale dell’agenzia Frontex nella Repubblica di Albania.

“Un’azione di supporto alle autorità albanesi appare particolarmente urgente – continua Lizzi – considerando che l’Albania si trova sulla Rotta dei Balcani occidentali, che interessa direttamente il nostro Nordest e in particolare il Friuli-Venezia Giulia, nonostante l’Italia non sia Paese di primo ingresso in Unione Europea”.