Miss Alpe Adria Summer, l’incoronazione delle finaliste: ecco chi sono

Si è chiusa a Grado la stagione estiva di Miss Alpe Adria Summer Edition 2026, con la serata finale ospitata sabato 12 settembre allo stabilimento Costa Azzurra. Sul palco sono salite le 14 concorrenti che avevano conquistato durante l’estate l’accesso alla finale, al termine di un percorso iniziato a giugno e interamente ambientato sulle spiagge di Grado.

La serata ha assegnato quattro fasce, che valgono per le vincitrici l’accesso diretto anche alla Finale Nazionale. Tutte le 14 finaliste, invece, hanno ottenuto l’accesso diretto alla Finale Regionale, in programma a novembre.

Virginia Vit vince la Summer 2026

La fascia di Miss Alpe Adria Summer 2026 è andata a Virginia Vit, 17 anni, di Gorizia.

Le altre tre fasce che garantiscono il pass per la Finale Nazionale sono state assegnate ad Ambra Cargnelutti, 16 anni di Grado, eletta Miss Alpe Adria International Costa Azzurra; Maria Vittoria Mauri, 18 anni di Gorizia, che ha conquistato la fascia Miss Costa Azzurra; e Alice Mariuzzi, 16 anni di Terzo d’Aquileia, alla quale è andata la fascia Miss BKer.

La serata ha visto anche la partecipazione fuori concorso di Maria Vittoria Mauri e Gioia Battistella, che hanno intrattenuto il pubblico con alcuni brani musicali.

A seguire l’evento anche il pubblico online, grazie alla diretta streaming sul profilo Instagram ufficiale di Miss Alpe Adria International. La modalità ha permesso inoltre ad alcuni componenti della giuria, impossibilitati a essere presenti fisicamente, di partecipare comunque alle valutazioni.

Ora le selezioni autunnali

Con la conclusione del circuito estivo, il concorso prosegue verso la fase autunnale. Nelle prossime settimane prenderanno infatti il via le nuove selezioni, che porteranno altre candidate verso la Finale Regionale di novembre.

Le 14 ragazze protagoniste della finale di Grado, intanto, hanno già conquistato il posto nella competizione regionale. Per Virginia Vit, Ambra Cargnelutti, Maria Vittoria Mauri e Alice Mariuzzi il percorso proseguirà invece direttamente anche verso la Finale Nazionale.

Virginia Vit.