Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 14 settembre

13 Settembre 2026

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di Redazione

Secondo le previsioni meteo, in Friuli Venezia Giulia la giornata di lunedì 14 settembre si aprirà con cielo variabile o nuvoloso al mattino, con qualche debole pioggia sparsa e la possibilità di qualche rovescio temporalesco, più probabile sulla zona montana e in particolare sulle Prealpi.

Nel pomeriggio il cielo sarà invece in prevalenza poco nuvoloso, con venti deboli a regime di brezza. In pianura le temperature saranno comprese tra 14 e 17 gradi di minima e 25-27 di massima, mentre sulla costa tra 16 e 19 gradi di minima e 24-26 di massima. A 2000 metri la temperatura media sarà di 10 gradi e a 1000 metri di 16 gradi.

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