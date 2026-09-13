A Monfalcone arriva l’Unità cinofila: scelto un Labrador per la Polizia locale

Monfalcone si prepara a dotarsi di una nuova Unità cinofila della Polizia locale. Il progetto è stato avviato con l’affidamento, per tre anni, a una società specializzata di Padova del servizio di ricerca, selezione e addestramento del cane e della formazione degli operatori che entreranno a far parte dell’unità.

Il primo passo è già iniziato: è in corso la selezione del futuro cane operativo, individuato tra una cucciolata di sette Labrador Retriever, cinque maschi e due femmine. Il professionista incaricato sta sottoponendo i cuccioli a prove comportamentali e attitudinali per individuare quello più adatto al servizio.

La valutazione riguarda equilibrio caratteriale, predisposizione al lavoro, socializzazione, capacità di apprendimento e resistenza allo stress. Viene considerata anche la capacità del cane di instaurare un rapporto solido con gli operatori che lo accompagneranno durante la crescita e l’addestramento.

Tre anni di formazione per cane e operatori

Una volta individuato il cucciolo, partirà la formazione di base, dedicata allo sviluppo delle competenze comportamentali e relazionali. Successivamente il cane affronterà l’addestramento specifico per il servizio operativo, attraverso programmi mirati condotti da personale qualificato.

Parallelamente saranno formati anche il conduttore e il co-conduttore della Polizia locale. Il loro percorso sarà teorico-pratico e servirà ad acquisire le competenze necessarie per lavorare con il cane in condizioni di sicurezza ed efficacia. Al termine del percorso sarà costituito il binomio operativo cane-conduttore, elemento centrale per l’affidabilità e l’efficienza della futura Unità cinofila.

“Un aiuto al lavoro della Polizia locale”

Il progetto, secondo l’amministrazione comunale, servirà ad ampliare gli strumenti a disposizione degli agenti nelle attività di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza urbana.

“Siamo molto soddisfatti di questo progetto, che porterà un aiuto al lavoro della nostra Polizia locale e un beneficio per tutta la città”, ha dichiarato il sindaco Luca Fasan. “La futura Unità cinofila consentirà di ampliare le possibilità di intervento degli agenti nelle attività di prevenzione e controllo del territorio, contribuendo alla tutela dei cittadini e degli spazi che frequentano ogni giorno”.

“La sicurezza si costruisce con personale preparato, strumenti adeguati e una presenza costante sul territorio“, ha osservato l’onorevole e consigliere delegato alla Sicurezza Anna Maria Cisint. “Con la futura Unità cinofila vogliamo dare una capacità operativa in più alla nostra Polizia locale e rafforzare il lavoro quotidiano a tutela dei cittadini”.

L’Unità cinofila si inserisce infine nel percorso di crescita professionale del Corpo e punta a rafforzare le attività di prossimità e il rapporto con la comunità, oltre ad ampliare le possibilità di intervento nella prevenzione e nel controllo del territorio.