Miss Reginetta d’Italia 2025: tre friulane in finale sognano la corona

Sabato 30 agosto le finali di Miss Reginetta d’Italia 2025.

Riccione si prepara ad accendere i riflettori sulla finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia 2025, uno degli eventi più attesi del calendario della bellezza e dello spettacolo italiano. Sabato 30 agosto, all’Opera Beach Club, ottantaquattro finaliste selezionate in tutta la penisola si contenderanno l’ambita corona.

A rappresentare il Friuli Venezia Giulia nella competizione ci saranno tre giovani Miss: Asia Pilot, 17 anni di Cordenons (Pordenone), studentessa del liceo artistico, che sogna una carriera nel mondo della moda e dello spettacolo; Amy Rachele De Paoli, 16 anni di Pordenone, anch’essa al liceo artistico, con l’ambizione di diventare architetto, unendo creatività e progettazione; ed Elisa Moschetta, 17 anni di San Quirino (Pordenone), studentessa che punta a trasformare la passione per moda e televisione in un percorso professionale duraturo.

“Dopo mesi di attento scouting in tutte le regioni — ha dichiarato il patron Alessio Forgetta — siamo pronti a mettere in luce giovani donne che uniscono bellezza e talento. Miss Reginetta d’Italia è da sempre un trampolino di lancio: grazie al sostegno dei nostri sponsor e partner, offriamo alle finaliste visibilità e opportunità nel cinema, nella moda e nella televisione”.

La serata sarà condotta dall’attrice e presentatrice Sofia Bruscoli, affiancata da Francesco Anania, volto storico del concorso. Tra gli ospiti attesi, un parterre di star dello spettacolo come la showgirl e attrice Raffaella Fico, il comico Tiberio Cosmin dei Pota Boyz di “Italia’s Got Talent”, l’opinionista Jack Vanore di “Uomini e Donne”, e la soubrette Miryea Stabile, protagonista di “La Pupa e il Secchione” e “L’Isola dei Famosi”.

A suggellare la finalissima sarà la passerella dell’attuale reginetta, Alessia Dall’Osto, 19 anni di Brescia, Miss Reginetta d’Italia in carica, che incoronerà la nuova vincitrice entrando nell’albo d’oro come Miss Reginetta d’Italia 2025.