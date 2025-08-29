Pugni e bastonate alla compagna: 35enne arrestato per maltrattamenti

35enne arrestato per maltrattamenti a Pordenone.

La Polizia di Stato ha posto fine a una spirale di violenza domestica con l’arresto di un uomo di 35 anni, cittadino albanese irregolare e già noto alle forze dell’ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della compagna convivente, una giovane di 23 anni.

L’attività investigativa della Seconda Sezione della Squadra Mobile, sviluppata a seguito di ripetuti interventi delle pattuglie della Squadra Volante presso l’abitazione della coppia, ha permesso di ricostruire un quadro di quotidiane violenze fisiche e psicologiche, sfociate in episodi particolarmente gravi.

Tra questi, l’aggressione avvenuta il 30 luglio scorso: la giovane era stata colpita ripetutamente con pugni e con il manico di una scopa, riportando la frattura del setto nasale e altre lesioni con una prognosi non inferiore a trenta giorni. La 23enne era riuscita a chiedere aiuto e a sottrarsi momentaneamente all’uomo, consentendo l’immediato intervento delle Volanti.

La misura cautelare in carcere è stata disposta in ragione della gravità e della reiterazione delle condotte, oltre che del rischio concreto di nuovi episodi di violenza, legato anche alla precarietà personale dell’uomo e alla sua accertata pericolosità sociale.