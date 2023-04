Chiuso tratto di autostrada dopo l’incidente mortale.

E’ ancora chiuso il tratto autostradale della A4 tra Redipuglia e Villesse in direzione Venezia, una chiusura dovuta all’incidente mortale tra mezzi pesanti registrato stamattina con il tamponamento tra tre camion. La vittima era rimasta incastrata nell’abitacolo del mezzo.

Fin dal mattino alla confluenza di queste direttrice (A4/A34) si sono verificati i rallentamenti, probabile causa del sinistro stradale. Il traffico è infatti molto intenso sulla rete autostradale di Autovie Venete. Continui stop and go, in particolare di mezzi pesanti, si registrano in direzione Venezia nel tratto tra Villesse e Portogruaro. Questo per effetto della ripresa della circolazione, dopo la festività del 25 aprile, degli autoarticolati che, provenienti dal Centro Est Europa, si stanno dirigendo nel Nord Italia, chi entrando al Lisert, chi a Villesse.

Code si registrano in particolare all’uscita del casello di Palmanova per l’effetto concomitante di veicoli e mezzi pesante che per evitare le code nel tratto tra Nodo di Palmanova e Portogruaro preferiscono utilizzare la viabilità ordinaria e di chi provenendo da Venezia regolarmente esce a Palmanova.